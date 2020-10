publié le 27/10/2020 à 11:49

Louis Chedid est en tournée depuis un mois. Le chanteur a tenu à prendre la route pour défendre son dernier album. Après un premier report au printemps, il a maintenu toutes ses dates et s'adapte à la crise sanitaire. Reportage lors de son concert le 25 septembre dernier à Forges-les-Eaux, en Normandie, dans le strict respect des règles sanitaires et de distanciations, le public s'installe visage masqué mais les yeux pétillants pour la plupart, comme s'il y avait de l'amour dans l'air.

Louis Chedid - pantalon et chemise noirs - jubile. Entouré de 4 musiciens, il prend place dans un décor sobre imitant un livre ouvert. Le chanteur est acclamé. Sa tournée familiale de côté, Louis Chedid n'avait pas vu son public depuis sept ans et en deux heures de concert, Il pioche dans tous ses disques de Ver de terre, Ainsi soit-il, Egomane ou le plus récent Tu peux compter sur moi.

Louis Chedid plaisante sur "cette saloperie" en évoquant le coronavirus et fait la part belle aux chansons de son dernier album paru en janvier. Il en chantera sept, l'écrin est très épuré. L'artiste de 72 ans a voulu renouer avec des sonorités très brutes.

Louis Chedid fait chanter le public, les sourires sont cachés mais bien là. Le plus étonnant, c'était peut-être la dichotomie entre l'optimisme des chansons de Louis Chedid et l'époque actuelle. Mais, le temps d'une soirée, je vous jure qu'on réussit - un peu - à oublier. Le chanteur s'offre quelques morceaux seul à la guitare, un violoncelle électrique ponctue N'oubliez pas, vient ensuite un accordéon sur Papillon. Puis, tout le monde se lève sur le morceau de 2001 : Triste et malheureux.

"Il faut bien réamorcer le truc. En plus du plaisir, évidemment, de monter sur scène et de partager quelque chose avec les gens, il y a aussi un petit côté un peu je dirai, militant, car c'est important de le faire", explique l'artiste au micro de RTL avant de poursuivre : "Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre, comment j'allais réagir devant 600, 700 personnes masquées. Et en fait très étrangement, ça ne m'a pas gêné du tout. Il y avait de tels regards quand je suis arrivé, une telle envie, une telle joie, très très positifs que ça a roulé tout seul (...) De toute façon, ça va être comme ça pendant un bon moment".