Le Grand Studio RTL reçoit Sting et Calogero cette semaine. Les chanteurs ont interprété chacun des extraits de leur derniers albums respectif If It's Love et Rushing Water extraits de The Bridge, l'album de Sting qui sort ce 19 novembre et Le temps et Stylo vert extraits de Centre Ville l'album de Calogero sorti en décembre 2020 dernier. Ils ont chacun complété leur prestation avec d'autres titre issus de leur riche catalogue Englishman In New York extrait de …Nothing Like the Sun sorti en 1987 pour le chanteur anglais et pour le français Le portrait extrait de Les Feux d'artifice sorti en 2014 et C'est dit tiré de L'embellie son album de 2009.

Au cours des derniers mois, comme beaucoup de ses semblables Sting a mis à profit tout le temps libre qu'il a été contraint de prendre à cause de la pandémie. Faute de pouvoir tourner et débuter comme prévu sa résidence à Las Vegas, il s'est inspiré de cette période si étrange pour réaliser The Bridge certainement l'album le plus personnel et introspectif de sa carrière. Du rock au jazz en passant par la pop, le chanteur anglais nous amène une fois de plus dans un voyage musical aussi riche que réussi, mettant en avant sa sublime voix.

Sorti en décembre 2020 près de trois ans après le succès de l’album Liberté chérie et une tournée de Zénith à guichets fermés, Calogero est enfin revenu avec un nouvel album événement. Douze titres nées également pendant le premier confinement, dont On fait comme si dont les recettes ont été reversées à la Fondation hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France. La rumeur où l'on retrouve le don du chanteur pour ses mélodies efficaces, Mauvais perdant et Centre ville (qui donne son nom à l'album) composés avec Benjamin Biolay et il est bien sûr beaucoup question d'amour avec C’était mieux après, Celui d’en bas, Cinq heures et quart ou Titanic. Un album qui se referme avec Stylo vert, un titre émouvant et en partie autobiographique racontant l'histoire d'un papa illettré qui tente de donner le change face à ses enfants.