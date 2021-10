Le Grand Studio RTL reçoit Texas cette semaine. Le groupe interprète 7 titres dont trois extraits de leur nouvel album Hi : Hi, Mr Haze et Unbelievable ainsi que quatre titres maintenants classiques de leur répertoire : Inner Smile, Say What You Want, Summer Son et I Don't Want a Lover.

En 2021 le groupe Écossais fait un retour très attendu avec Hi, un nouveau disque studio, le dixième de leur carrière. Un album à l'histoire plutôt singulière. En 2018, Sharleen Spiteri et le bassiste Johnny McElhone ont trouvé des extraits des sessions originales de White on Blonde, leur album de 1997 et dont ils avaient complètement oublié l'existence. Au départ, ils pensaient que ces joyaux non découverts pourraient être publiés sous la forme d'un album "perdu", mais l'écoute des morceaux ont eu un effet inattendu et leur a donné envie d'écrire de nouveaux morceaux pour un dixième album absolument pas planifié.