VIDÉOS - Pascal Obispo chante "A qui dire qu'on est seul" dans "Le Grand Studio RTL"

Le Grand Studio RTL reçoit Pascal Obispo cette semaine. Le chanteur interprète 4 titres extraits de son nouvel album France : A qui dire qu’on est seul, Chanter, Sa raisons d’être ainsi que Tu trouveras en duo avec Anne Sila.

Trois ans après son dernier album, Pascal Obispo publie cet automne un 25e album très singulier, composé d'une collection de chansons initialement écrites, sur mesure, pour France Gall en 1997. Des morceaux retrouvés un peu par hasard au fin fond d'un disque dur, le projet n'ayant finalement pas abouti. Mais le chanteur n'avait pas oublié ces titres. Et pour cause, la plupart sont devenus des tubes. Les chansons ont été offertes à d'autres au fil du temps. Chanter sera confié à Florent Pagny, Sa raison d'être deviendra l'hymne à succès du Sidaction, Tu trouveras et De nous seront enregistrés par Natasha St-Pier, Il est celui que je voulais et L'inacceptable trouveront leurs places dans Les Dix Commandements, et enfin Patricia Kaas jettera son dévolu sur La Clé.

Des morceaux que Pascal Obispo a décidé de complètement réenregistrer pour en faire un album qu'il a très joliment intitulé France. On y retrouve les sept chansons précitées avec quelques mélodies légèrement différentes. Il y aura Ma génération dévoilé au début de l'année par le chanteur et aussi quatre titres totalement inédits - qui eux étaient un peu sortis de son esprit dont À qui dire qu'on est seul.

Après son titre en duo avec Pascal Obispo, Anne Sila a interprété deux titres C’est quoi ? qui donne son nom à son nouvel album ainsi qu'une reprise de Gilbert Bécaud Je reviens te chercher.