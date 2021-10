VIDÉO - Clara Luciani chante "Respire encore" dans "Le Grand Studio RTL"

Coeur, le deuxième album de Clara Luciani, est disponible depuis le 11 juin 2021. Sur la scène du Grand Studio RTL, l'artiste multi-récompensée a interprété 3 titres extraits de ce nouvel album :Le reste, Amour toujours, Respire encore, trois autres de son premier album Sainte-Victoire : Drôle d’époque, Les fleurs, La grenade ainsi qu'une double reprise de la version française d'un titre d'Abba par Mireille Mathieu Bravo, tu as Gagné (en anglais The Winner Takes It All).

Coeur est une invitation à l'abandon et à voir la vie avec légèreté. Pendant le confinement, Clara Luciani écoutait Abba pour réussir à sortir du lit. Et elle regardait en boucle Un Américain à Paris. Résultat ? La boule à facettes s'invite dans ses mélodies façonnées avec la complicité de Sage alias Ambroise Willaume. Une pop-disco à la française qui va nous réconcilier avec l'époque.



La chanson Le Reste est un tube et le single Respire Encore est exactement ce dont on avait besoin après ces mois difficiles. "C’est vraiment un disque qui a été pensé pour être un antidote au cafard', expliquait-elle au micro d'Ophélie Meunier dans le journal inattendu le 19 juin dernier. Très marquée par cette période épidémique, elle confiait : "J’ai toujours peur évidemment, mais je vois la lumière au bout du tunnel. J’adore me balader sans masque dans la rue. Je commence à me sentir mieux".