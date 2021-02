publié le 26/02/2021 à 19:00

Jérémy Frerot fait "sa rentrée" musicale. Le 19 février il a dévoilé son nouvel album, Meilleure vie, 3 ans après son premier album en solo Matriochka.

Meilleure vie est un album plus organique, plus chaleureux et du coup plus attachant, ce deuxième opus est le reflet de son état d'esprit actuel. "C'est une brèche où je veux m'engouffrer, car j'arrive à m'exprimer de mieux en mieux. Mes sentiments, mes états d'âme, j'arrive à y mettre des mots et à les expliquer aux gens plus facilement", a expliqué l'artiste de 30 ans, père pour la seconde fois, au micro de RTL. Un album créé avec une bande de copains musiciens, la même depuis ses débuts. Jérémy Frerot préfère conjuguer la musique au pluriel. "Je vis beaucoup mieux à travers les gens. Quand il y a du monde autour de moi, cela m'apaise", confie encore Jérémy Frérot.

Jérémy Frerot a ensuite laissé la scène du Grand Studio RTL à Illona. L'artiste de 20 ans a interprété deux titres : Voilà et Moins joli, extrait de son album Tristesse, dévoilé début février 2021.