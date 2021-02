publié le 05/02/2021 à 18:30

Kimberose et Yseult ont donné des concerts sur la scène du Grand Studio RTL. Kimberose a interprété 4 titres dont des extraits de son nouvel album Out, sortie le 29 janvier dernier. Trois ans après Chapter One, la chanteuse revient avec un album inspiré de sa rupture.

"Pour moi, ça été une libération personnelle, mais aussi artistique. J'ai eu davantage la sensation de me rapprocher de moi-même. Je pense que cet album n'est pas vraiment un album de rupture en réalité, je pense que c'est plutôt un album de réconciliation avec soi-même", confiait la chanteuse au micro de RTL. La soul de Kimberose est d'ailleurs plus touchante, moins artificielle.

Yseult a ensuite interprété deux titres : Corps et Indélébile. Corps est extrait de EP, Noire. En novembre dernier, celle qui a été finaliste de la Nouvelle Star a sorti Brut, ou après l’introspection et l’acceptation de soi, elle passe à des titres plus érotiques et charnels.