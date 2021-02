publié le 20/02/2021 à 15:25

C'est un Grand Studio RTL inédit qu'a offert Camélia Jordana. En pleine promotion de son nouvel album, Facile x Fragile, l'artiste a offert deux morceaux surprises en reprenant Doudou d'Aya Nakamura et un duo avec Pomme sur Anxiétés.

Plus encore, Camélia Jordana a tenu à revenir sur la polémique dont elle est la cible à propos de la chanson Si j'étais un homme. "Merci beaucoup de rétablir la vérité Éric Jean-Jean, c'est vraiment chic", démarre la chanteuse. La presse et certains commentateurs ont vu dans son titre Si j'étais un homme le signe d'une guerre des sexes. "Cette chanson pour moi c'est vraiment un appel à la réconciliation..." explique-t-elle. "Et ça a provoqué tout le contraire...", poursuit Éric Jean-Jean.

Facile x Fragile est comme deux versants de la personnalité de Camélia Jordana. Et sur l’autre disque baptisé Fragile, une face organique avec dix autres chansons plus intimistes, à l’instar de Si j’étais un homme. "Je me suis retrouvée avec 40 chansons, je me sentais incapable de m'amputer de 25 chansons et Fragile est né", décrit Camélia Jordana au micro de RTL.