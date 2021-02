Jérémy Frérot raconte la naissance de son album "Meilleure vie", sur RTL

publié le 19/02/2021 à 10:00

Meilleure vie, c'est le nom du deuxième album de Jérémy Frérot. La moitié du duo Fréro Delavega poursuit sa route en solitaire. Jérémy Frérot vient de fêter ses 30 ans, d'être papa pour la seconde fois. Il l'avoue volontiers, aujourd'hui il se sent bien dans ses baskets et ça s'entend. Il chante, d'ailleurs, un hymne à la confiance en soi avec Fais-le.

Plus organique, plus chaleureux et du coup plus attachant, ce deuxième opus est le reflet de son état d'esprit actuel. "C'est une brèche où je veux m'engouffrer car j'arrive à m'exprimer de mieux en mieux. Mes sentiments, mes états d'âme, j'arrive à y mettre des mots et à les expliquer aux gens plus facilement", démarre l'artiste. "Je pense que c'est la manière dont s'est créé l'album, je l'ai fait en confinement tout seul chez moi. Je me suis centré sur ma famille, sur l'endroit dans lequel je reviens aussi : je reviens habiter dans le bassin d'Arcachon et ça m'a permis de combler un vide", poursuit-il.

Un album créé avec une bande de copains musiciens, la même depuis ses débuts. Jérémy Frérot préfère conjuguer la musique au pluriel. "Je vis beaucoup mieux à travers les gens. Quand il y a du monde autour de moi, cela m'apaise", confie encore Jérémy Frérot.

Jérémy Frérot y chante l'optimisme, le désir, la naissance. Et dans le titre J'ai la mer - où il s'adresse à son fils aîné - il évoque l'importance de parfois s'affranchir. Jérémy Frérot - marié à Laure Manaudou - met aussi en musique les affres de la célébrité, il faut dire qu'il n'est pas épargné par la presse people. Dans une chanson, il révèle que le succès l'a bloqué au sens propre comme au figuré.

> Jérémy Frerot - J'ai la mer (session acoustique)