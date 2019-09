publié le 06/09/2019 à 17:16

Le Grand Studio a accueilli le duo de rappeurs Big Flo et Oli à l'occasion de la sortie de leur second album en duo, La Vraie Vie. À leur côtés, trois autres artistes étaient présents : Fabian Ordonez et Léa Paci.

Florian (26 ans) et Olivio (23 ans) Ordonez sont nés d'un père argentin et d'une mère française. Les deux frères toulousains sont passés par de nombreuses petites scènes et compétitions de rap avant de sortir leur premier album, La Cour des Grands. L'album est sacré disque d'or puis de platine et le duo se crée une solide communauté, encore plus consolidée par leur tournée.

Dans ce second album, les rappeurs font parler leurs émotions et réalisent une sorte d'introspection. Contrairement au premier album, ils se sont donné le droit de parler d'eux, personnellement. Les refrains chantés se succèdent aux mélodies latines avec des instruments live. Leurs chansons sont retravaillées par le duo américain Likeminds. Dans ce bel objet sonore, plusieurs grands font des apparitions : Stromae participe à leur titre Dommage, on peut entendre Joey Starr sur Trop Tard ou encore les légendes du rap Busta Rhymes sur Ça Va Trop Vite.

Biglfo & Oli interprètent "Dommage" Crédit : RTL

Dans le Grand Studio RTL, Big Flo et Oli ont interprété 5 titres dont Plus Tard et Dommage.

Le duo partira en tournée le 13 septembre 2019. Ils commenceront par le Festival V and B de Craon (53) puis passeront aux États-Unis (Le Poisson Rouge à New York), au Canada (Mtelus à Montréal) avant d'aller en Suisse le 28 septembre (Geneva Arena) et à Bruxelle le 19 octobre. Les frères Ordonez donneront ensuite un concert au Paris Arena La Défense, le 26 octobre 2019 avant de continuer sur d'autres dates et destinations.

Bigflo et Oli seront en tournée à partir du 13 septembre

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Fabien Ordonez est venu avec ses fils au "Grand Studio RTL". Né le 9 novembre 1959 à Realico, à côté de Buenos Aires, le musicien a commencé dans la rue, à Marseille, avant d'aller à Paris. En Juin 2019, il est allé chanter sur Taratata, mais l'idée d'un album solo est née du succès de la chanson de ses fils : Papa.



Le père de Big Flo et Oli sortira un album le 25 octobre 2019, et il s’appellera El Padre. L'album sera enregistré par Alejandro Riquelme et produit par ses fils. Il a interprété Historia de un Amor et La Javanaise sur la scène du "Grand Studio RTL".



Fabian Ordonez - La javanaise Crédit : RTL

Léa Paci a fait ses débuts en 2017. La chanteuse de 23 ans a fait du théâtre pendant 11 ans et a appris la guitare en autodidacte. Le 30 août, elle a sorti le single À nos folies, écrit par Ben Mazué en préparation de son deuxième album, dont elle n'a pas encore donné de date.



Elle s'est fait connaître avec son premier album, Chapitre 1, qu'elle a sorti le 23 juin 2017. En 2018 elle fait un duo avec Diva Faune, et depuis, elle a fait les premières parties de Zaho, de Christophe Maé, tout en préparant le second. Dans celui-ci, elle veut des textes plus matures et affirmés, moins lisses.



Léa Paci - La déclaration d'amour Crédit : RTL