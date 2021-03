publié le 19/03/2021 à 18:30

Onze ans après Ginger, son premier disque solo, Gaëtan Roussel a rangé au placard les gimmicks musicaux et les boucles de programmations pour son nouvel album Est-ce que tu sais ?, sorti le 20 mars dernier.

Sur la scène du Grand Studio RTL, l'artiste leader de Louise Attaque a interprété plusieurs extraits de son nouvel album composé de 11 morceaux dont La colère et Je me jette à ton cou. "Le fait de retrouver ma guitare et de m''obliger' à ne rester qu'avec elle tant que les chansons n'étaient pas debout toutes seules, m'a obligé à réfléchir et de retrouver une certaine spontanéité (...) J'ai toujours aimé cette idée d'infuser un petit peu", a-t-il confié au micro de Laissez-vous tenter.

Gaëtan Roussel a aussi interprété un de ses classiques : Help Myself, Nous ne faisons que passer, extrait de Ginger, son premier album solo et On ne meurt pas en une seule fois de l'album éponyme sorti en 2020.