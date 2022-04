Selah Sue interprète "Wanted you to know" dans "Le Grand Studio RTL"

Selah Sue interprète "Wanted you to know" dans "Le Grand Studio RTL"

Cette semaine Le Grand Studio RTL reçoit Selah Sue. la chanteuse belge acompagnée par ses musiciens (Sarah Devos, Stefy Rika, Judith Okon aux chœurs, Joachim Saerens au clavier et Dries Laheye à la basse) a interprété quatre titres : Pills, Wanted you to know, You, Twice a day extraits de son nouvel album studio Persona sorti en 2022 ainsi que son titre maintenant classique Raggamuffin.

Persona, son nouvel album marque le grand retour de Selah Sue après plusieurs d’années de pause. Un disque écrit en grande partie avant la pandémie et peaufiné pendant le premier confinement, en mai 2020, grâce aux technologies modernes, une ribambelle de collaborateurs ont pu ajouter leur participation à distance, notamment le légendaire bassiste de jazz Marcus Miller, MonoNeon (dernier bassiste de Prince), la musicienne Kadhja Bonet, l’étoile montante du rap français Benjamin Epps, le duo 305 Horns, ou encore Andris Mattson du groupe Moonchild. Damso, véritable boss du rap belge actuel, fait une apparition très remarquée sur I Wanted You to Know.

Selah Sue a eu envie que ses paroles reflètent l’introspection qu’elle a entrepris il y a trois ans lors d’une thérapie de dialogue, dans laquelle les différentes parties de la psyché d’une personne sont abordées séparément. Car pour son troisième album, Selah Sue n’a pas choisi un titre au hasard. Persona, ce mot venu du latin désignait à l’origine les différents masques que l’on porte sur scène. Aujourd’hui, il évoque l’image publique et les facettes multiples et parfois paradoxales qui constituent chacun d’entre nous. En passant en revue certaines personnalités qu’elle a endossées au cours de sa vie (l’amoureuse, l’hédoniste, l’angoissée…), la chanteuse belge signe un album singulier, qui donne un aperçu de la multitude de fragments qui, assemblés les uns aux autres, construisent sa personnalité.

C'est Iliona qui a succédé à Selah Sue sur la scène du Grand Studio RTL. Le chanteuse belge dont le 2e E.P. Tête Brulée est sorti en janvier 2022 en a interprété deux titres, accompagnée par Lucas Terrier à la guitare, Si tu m'aimes demain et Garçon Manqué.

Après un Olympia à guichets fermés le 24 mars dernier, Selah Sue sera en tournée dans toute la France :

Le 10 avril au Festival Mythe 2022 à Saint-Jacques-de-la-Lande

Le 11 juin au festival Minuit avant la Nuit 2022 à Amiens

Le 1er juillet Parc Du Port Mulon à Nort-sur-erdre

Le 8 juillet au festival Plein Air - Vallée De Ville à Neuve-église

Le 20 juillet au Jardin de l’Olivaie à Beaulieu sur mer

Le 22 juillet Les Escales du Cargo 2022 à Arles

Le 23 juillet parc des 3 Provinces à Brive la gaillarde

Le 29 juillet à la Fête du Cognac 2022 à Cognac

Le 6 août au Festival du Bout du Monde 2022 à Brest

Le 7 août à Trélins

Le 8 septembre au Festival ODP à Talence

Iliona sera en concert le 4 mai festival les nuits botaniques à Bruxelles et le 17 juillet aux Francofolies de la Rochelle.