publié le 09/10/2020 à 18:18

Après le tube planétaire I Need A Dollar, Aloe Blacc poursuit sa carrière musicale. L'artiste a sorti récemment son troisième album, All love everything. Sur la scène du Grand Studio RTL, Aloe Blacc était accompagné de Xavier Zolli et Octave Ducasse à la batterie et de Xavier Combs à la guitare.

De son vrai nom Egbert Nathaniel Dawkins III, Aloe Blacc a explosé auprès du grand public avec I Need A Dollar et Wake Me Up avec Avicii. Les deux hommes ont collaboré sur un autre titre Black and Blue et S.O.S sorti sur l'album posthume d'Avicii, décédé le 20 avril 2018. Déclarant lui-meme s'inspirer "Hip Hop, Jazz, Salsa, Soul, Funk, R&B, Folk, Rock... et la liste est encore longue !", Aloe Blacc a réussi à montrer son talent en tant que chanteur et rappeur à nombreuses reprises.

Cephaz est ensuite arrivé sur la scène du Grand Studio RTL. À 25 ans, il a atteint un fort succès avec son titre Depuis toi, sorti le 8 mai dernier.