Renaud reprend Serge Reggiani avec Si tu me payes un verre, une chanson écrite par Bernard Dimey en 1975. Un texte fort sur l'alcool que le chanteur Renaud va reprendre dans son prochain album intitulé Métèque, qui sera dans les bacs le 6 mai 2022.

Fan du répertoire de Serge Reggiani, il avait déjà repris Le Petit Garçon il y a vingt ans. Ce jeudi 31 mars, il dévoile sa propre version dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux. Pendant 2 minutes et 50 secondes, le chanteur est attablé avec Jean-Paul Rouve. Ce n'est pas la première fois qu'il reprend cette chanson.

À écouter Découvrez la version de "Si tu me payes un verre" de Serge Reggiani par Renaud 04:06

En 2004, déjà, il l'avait interprété aux Francofolies de La Rochelle. Si tu me payes un verre fera partie de son dernier album, enregistré chez lui. Treize chansons sont prévues. Treize chansons françaises qu'il aurait rêvé d'écrire et qui ont été créées par les plus grands : Jacques Higelin, Georges Brassens, Jean Ferrat...



Métèque fera référence au titre de Georges Moustaki, qui figure aussi dans ce nouveau recueil de titre qui sort en mai prochain. Une date loin d'avoir été choisie au hasard, puisqu'elle se situe cinq jours avant ses 70 ans.