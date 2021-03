Quand Renaud parodiait "Les Ricains" de Michel Sardou

publié le 15/03/2021 à 09:15

On va sourire un peu avec une parodie d’une chanson de Michel Sardou… En 1967, après plusieurs essais sans succès, Sardou se faisait enfin remarquer avec Les Ricains… "Si les Américains n’avaient pas été là, on serait tous Allemands à l’heure qu’il est", voilà ce que nous disait Michel Sardou dans son texte à l’origine écrit pour Alain Delon, que le chanteur figurant avait rencontré sur le tournage de Paris brûle-t-il… Finalement Alain Delon n’avait pas voulu l’enregistrer, Sardou l’a fait et sa carrière a décollé comme ça.

Une dizaine d’années plus tard, alors que Sardou traçait sa route, Renaud apparaissait dans notre paysage musical. Il commençait à faire parler de lui avec ses jambes arquées et son premier album, il avait déjà troqué sa casquette gavroche pour un perfecto, et Renaud débutait sur scène, avec au programme ses chansons : Je suis une bande de jeunes, Adieu Minette, Hexagone, Laisse béton, et en fin de concert notamment dans les MJC, il se payait la tête de Sardou en interprétant, du haut de ses 24 ans, une parodie de la chanson Les Ricains…

Une parodie saignante signée Renaud, contre-pied savoureux de la chanson de Sardou. C’est un document, extrait des tous premiers enregistrements de Renaud sur scène, d'après les archives, en Belgique et à la MJC d’Argenteuil. Cette parodie n’est jamais sortie officiellement, seulement sur des disques pirate. Renaud nous a confié un jour que ce qui l’agaçait le plus à l’époque chez Sardou, ce n’était pas de ne pas être d’accord avec lui, c’est qu’il chantait bien et que c’était très bien écrit...