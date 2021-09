Renaud officialise son retour en studio et un nouvel album

Énième renaissance pour le Phénix. Le chanteur Renaud est de retour en studio pour le plus grand plaisir de ses fans qui avaient repéré quelques indices ces derniers jours. Dans un entretien auprès de nos confrères du quotidien Le Parisien de ce 8 septembre 2021, Renaud officialise son retour. "Je chante, lâche-t-il pendant une visite de l'exposition qui lui est dédié. Je suis en studio depuis dix jours, je prépare un album de reprises, treize vieilles chansons françaises qui m’ont marqué, Yves Montand, Jean Ferrat, Moustaki, Reggiani, Françoise Hardy…

"Il reste les voix et les violons à faire, continue le chanteur. Je voulais faire cet album depuis des années. On travaille entre Paris et L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), où je vis quasiment à l’année depuis deux ans. Il va sortir en février, quand il n’y aura plus de concurrence. Et ça va faire mal !", prévient l'artiste.

Depuis plusieurs jours les fans de Renaud collectaient les indices. Plusieurs photos de lui et de ses proches, dont sa fille, montraient un mystérieux studio d'enregistrement. Si tout le monde voulait y croire, il fallait que le chanteur lève définitivement le voile sur ce nouveau projet artistique pour y croire pleinement.

Dans les colonnes du Parisien, Renaud rassure aussi sur sa santé et sa voix, mais demeurera prudent. "Ça va, ça se maintient. J’ai éliminé la clope, je suis passé de soixante par jour à quinze. Je suis accro à la vapoteuse. Et j’ai arrêté définitivement l’alcool depuis six mois. Je suis un homme neuf. J’ai juste un problème de muscle dans le dos, qui m’oblige à m’asseoir régulièrement." Pas de scène en revanche pour le chanteur : "Je suis à la retraite. Je ferai un minimum de promo, c’est tout".