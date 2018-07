publié le 13/07/2018 à 00:46

On ne joue pas tous les jours une finale de Coupe du Monde. Les fans de la chanteuse Louane qui avaient prévu d'aller l'applaudir sur la scène du théâtre antique de Vienne dimanche 15 juillet après-midi peuvent être rassurés. Ils n'auront pas à choisir entre leur chanteuse préférée et la finale de l'équipe de France contre la Croatie.



En effet, grande supportrice des Bleus, la chanteuse révélée par The Voice, qui devait se produire à 19 heures, a pris la décision de décaler son concert pour que ses fans, et les Viennois plus généralement, puissent regarder la finale de la Coupe du Monde. Le match sera projeté à 17 heures sur écran géant dans les gradins du théâtre. Une décision qui a été prise en concertation avec la ville et la sous-préfecture et Louane s'est empressée d'annoncer sur Twitter.

"Grande supportrice des Bleus, Louane a accepté de décaler l’heure son concert qui aura donc lieu à l’issue du match c’est-à-dire vers 20h30", a pour sa part annoncé ce jeudi Thierry Kovacs, le maire de la ville iséroise. Si vous êtes munis de votre billet, les portes du théâtre antique ouvriront dès 15 heures.

¿¿ALLEZ LA FRANCE !!¿¿

Information:

Avant le concert prévu ce dimanche à Vienne Venez voir en direct de la finale des Bleus sur écran géant

Les personnes déjà munies d’un billet pourront se présenter+Des billets dispo: info sur Facebook officiel

Allez la France ¿¿¿¿¿¿ — Louane ¿ (@louane) 12 juillet 2018