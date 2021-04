VIDÉO - Gims, Slimane et Dadju reprennent "Belle" de "Notre-Dame de Paris"

Dadju, Gims et Slimane sur la pochette de "Belle"

publié le 05/04/2021 à 16:48

Belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris s'offre une version 2021. Ce 5 avril, Gims, Slimane et Dadju ont en effet dévoilé la reprise du titre interprété par Garou (Quasimodo), Patrick Fiori (Phoebus) et Daniel Lavoie (Frollo).

Belle de 2021 s'offre ainsi au public dans un court extrait audio partagé par Gims, Slimane et Dadju qui forment pour la première fois un trio. La chanson n'a pas encore de clip, mais elle peut être écoutée sur les plates-formes du marché, telle Deezer.

Dans la comédie musicale de 1999, adaptée de l'œuvre majeure de Victor Hugo par Luc Plamondon, Belle est l'un des titres emblématiques du spectacle au succès mondial, et qui a permis de mettre en lumière artistes aux prolifiques carrières en solo par la suite. Dans la le tube repris par Gims, Slimane et Dadju, Quasimodo, Phoebus et Frollo chantent leur amour, leur désir, leur souffrance envers à Esméralda (Hélène Ségara).