publié le 20/04/2020 à 08:59

C'est un cliché rare de Gims, autrefois appelé Maître Gims, que son épouse DemDem Djuna a posté sur Snapchat le 18 avril 2020. Le chanteur apparaît sur une photo sans lunettes et en embrassant leur fille, née le 19 mars dernier. Un cliché en noir et blanc plein de tendresse et qui a dû ravir les fans de l'artiste, qui cache tout le temps son visage en public.

DemDem Djuna a aussi posté une photo de leur fille sur Instagram, en masquant le visage du bébé par un émoji. "Je m’émerveille chaque jour devant cette petite créature. J’avais oublié que c’était si mignon. Prenons le temps de profiter en famille... J’embrasse toutes les mamans qui me suivent, vous avez le plus beau métier du monde", écrit-elle en légende du cliché.

En avril dernier, Gims postait pour la première fois sur ses réseaux sociaux, une photo sans ses célèbres lunettes. En 2015, il confiait d'ailleurs à RTL qu'il protège sa célébrité grâce à ses accessoires, aussi célèbres que lui-même : "Avec mes lunettes, c'est le premier pas que j'ai fait. Quand je les retire, on me reconnaît un peu moins. Je ne peux pas être en permanence Maître Gims".

Maître Gims sans ses lunettes et avec sa fille Crédit : captuure d'écran Snpachat