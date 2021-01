"'Bateaux-Mouches' est une histoire réelle", confie Eddy de Pretto

publié le 06/01/2021 à 11:24

Eddy de Pretto devrait marquer 2021. Près de trois ans après Cure, son premier album à succès vendu à plus de 300.000 exemplaires, Eddy de Pretto fait son grand retour ce matin. Il publie une nouvelle chanson : Bateaux-Mouches.

C'est l'un des jeunes talents les plus fascinants de ces dernières années. 4 nominations aux Victoires de la Musique, un premier album coup de poing, une voix, une plume et des succès comme Fête de trop, Kid ou Ego et une tournée de deux ans. Puis, des mois de discrétion. Eddy de Pretto revient ce 6 janvier avec Bateaux-Mouches, formidable prélude à un deuxième disque à paraître cette année.

Pendant trois ans, le chanteur a roulé sa bosse sur la Seine. Une expérience qui lui a appris à mieux apprivoiser la scène, le souffle, l'endurance aussi. Une chanson autobiographique, moins brute et brutale que ses premiers morceaux. On y retrouve toutefois cette "soif qui déborde".

>

"En fait, c'est une histoire réelle. Avant de faire ce premier album, je cherchais du taff, je sortais de mes études, je voulais gagner ma vie avec la musique, donc je cherchais un peu dans ce domaine-là. J'ai vu une petite annonce pour chanter trois fois par semaine sur des croisières, péniches, bateaux-mouches, des reprises un peu clichées de tout ce qu'on entend de Paris", démarre l'artiste. "J'avais envie d'en parler, parce que c'est ce qui m'a construit énormément une expérience assez folle. On était très proches du public", poursuit Eddy de Pretto.

La préparation d'un nouveau projet

Cette nouvelle chanson sera dans le deuxième album d'Eddy de Pretto. Un disque qui sera un peu différent de "Cure", un nouveau projet "en cours de finition" selon les mots du chanteur. "À la sortie de l'album Cure je me disais que jamais je n'allais pouvoir réécrire quelque chose (...) Parce que je déteste écrire, c'est vraiment un acharnement, une lutte à chaque fois que je suis devant la feuille (...) C'est venu avec pas mal de recul, de distance sur le premier album et la tournée", confie Eddy de Pretto qui reconnaît que le confinement l'a "anesthésié".

Pour ce deuxième album, le chanteur avait envie de "quelque chose de beaucoup plus solaire, assouvi, épanoui, apaisé, et quelque chose de beaucoup plus assumé". C'est un album qu'il défendra sur scène dès le 8 octobre prochain, si tout va bien. Eddy de Pretto a annoncé une tournée de 17 Zéniths. Question ? Repart-il - seul en scène - avec son téléphone branché à un câble qui diffuse les instrumentaux ? "On est plus nombreux sur scène, il y a des musiciens, il n'y a plus de téléphone (...) j'espère que ça pourra se faire dans de bonnes conditions, je suis très très pressé de ça".