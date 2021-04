publié le 16/04/2021 à 17:30

Le confinement se poursuit, mais cela n'empêche pas la musique de continuer à nous faire danser et rêver. Dans Le Grand Studio RTL Claudio Capéo et Zucchero ont donné des concerts inédits et même partagé la scène le temps de deux duos.

Ainsi, Claudio Capéo et Zucchero ont interprété Senza una donna, titre de 1987 de Zucchero, qu'il interprétait à l'époque avec Paul Young. En 2020, Claudio Capéo avait enregistré sa version de la chanson sur son album Penso a te.

Au total, Claudio Capéo a joué 6 titres sur la scène du Grand Studio RTL dont Caruso et Via con me, extraits de Penso a te. Claudio Capéo s'était installé en Toscane avec ses musiciens, à quelques kilomètres de Florence au cœur du Chianti, dans une bâtisse en pierres pour enregistrer en live cet album hommage à la variété italienne, celle qu’il écoutait en boucle dans la Fiat Tempra de ses parents sur la route des vacances. De son côté, Zucchero a interprété deux titres dont Il suono della dominica.