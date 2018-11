publié le 03/11/2018 à 16:55

Eddy de Pretto était l'invité du Journal Inattendu samedi 3 novembre. Fort de son succès fulgurant, l'artiste venait présenter la réédition de son album Cure et son single Random. Sur RTL, il s'est livré sur son enfance qui a inspiré nombre de ses textes, notamment la prise de conscience de son homosexualité.



Déculpabiliser, c'est le message que veut envoyer Eddy De Pretto avec sa chanson C'est pas grave. Très jeune, les parents de l'artiste ont tenté de le faire coller à une image virile qui n'était pas la sienne.

"J'ai grandi dans un environnement où il ne fallait aucune sensibilité, toujours être conquérant, vaillant, alors que je n'étais pas du tout ça. Je suis retombé sur mon vieux journal intime, où je me demandais : "Pourquoi suis-je efféminé ?", car je ne ressemblais pas aux silhouettes des autres garçons", raconte Eddy de Pretto.

Il développe le chemin parcouru pour assumer son homosexualité. "Dans une première étape il y a comprendre une certaine différence que l'on a par rapports aux autres garçons. Ensuite, il y a l'assumer personnellement. Et enfin, il y a le moment où il faut l'assumer pour les autres et là, tu prends tout un tas de réflexions. Par exemple mes parents me disaient : "Mais ça va changer, t'es sûr ? Tu veux qu'on t’emmène chez le médecin ? C'est pas juste une passade ?", se remémore Eddy de Pretto.



Une pression qu'il n'a pas connue auprès de ses amis. "Il y avait un 'jemenfoutisme' de ma sexualité. J'ai grandi dans une situation où avec mes potes, c'était : 'C'est pas grave on s'en fout". Et c'est exactement ce que je voulais mettre dans ma chanson, en citant tout un tas de choses qui donnent un peu d'espoir", explique Eddy de Pretto.