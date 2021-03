Eddy de Pretto sur RTL : "J'adore intensément vivre les choses"

publié le 26/03/2021 à 11:32

Eddy de Pretto publie aujourd'hui À tous les bâtards, son nouvel album. Il nous avait bousculés, il y a trois ans, avec Cure. Ses fêtes de trop et son coeur random avaient séduit plus de 300.000 acheteurs. Après une tournée marathon, il revient avec un épatant deuxième disque. À tous les bâtards fait l'effet d'un uppercut. Cure était un album de l'adolescence et de l'introspection. Avec cette nouvelle collection de chansons, Eddy de Pretto quitte ses jeunes années pour se frotter à l'âge adulte.

Il a composé ce disque au piano, en écoutant l'intégrale de Léo Ferré. En résulte quinze morceaux plus chaleureux, moins urbains. On découvre un chanteur désinhibé, une voix puissante portée par d'impeccables productions. À bientôt 28 ans, il se dit "plus décontracté et insolent". Il chante toujours la nuit et les rêves de gloire, il est aussi plus ouvert sur les autres, mais, la mélancolie n'est jamais loin.

> Freaks

"J'aime traiter des champs lexicaux qui potentiellement peuvent marcher sur un même sujet et voir la lecture de chacun", confie l'artiste avant de poursuivre : "J'ai adoré me perdre dans la fête quand il en avait. J'adore intensément vivre les choses donc j'essaye de creuser au max".