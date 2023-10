VIDÉO - Découvrez cette version dramatique de "La danse des canards", qui fait un carton sur les réseaux sociaux

Son clip comptabilise déjà plus de 4 millions de vues sur les réseaux sociaux. La Danse des Canards est en train de vivre une seconde vie grâce à Léman, chanteur qui a participé à The Voice en 2017, et qui vient de poster une version assez particulière de ce classique. Ce titre, réputé pour être joyeux et assurer une bonne ambiance dans un mariage un peu arrosé, est revisité en version dramatique. Une chanson au tempo ralenti, voix mélancolique, larme au coin de l'œil… et l'effet est réussi.

Succès qui a traversé l'Atlantique

Alors que la vidéo a été publiée il y a plusieurs mois, les vues ne cessent d'augmenter. L'artiste a même publié dernièrement le clip en version longue. Les réseaux sociaux n'ayant pas de frontière, Léman a décidé de faire une petite blague aux américains. Avec la complicité de ses abonnés, il a fait croire à un classique de la chanson française très triste, qu'il faut prendre avec sérieux. Une opération réussie puisque les Américains sont nombreux à republier la vidéo. De son côté, la carrière de Léman est en train de décoller, ses compositions personnelles sont très écoutées.



















