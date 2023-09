Mexique : un ours effraie des randonneurs et dévore leur pique-nique

Une peur de loup pour ces randonneurs qui dégustaient un pique-nique dans le parc écologique Chipinque, au Mexique, quand un ours noir est arrivé, semant la pagaille. L'animal avait faim et s'est approché pour dévorer les mets de visiteurs.

Visionnée plus de 10 millions de fois sur TikTok, la vidéo relayée par la BBC montre un ours qui mange des enchiladas et des tacos près de plusieurs personnes, immobiles. Une femme couvre le visage d'un enfant. Une fois qu'il a fini son repas, l'animal saute de la table de pique-nique et s'en va.

Cette frayeur n'est pas un évènement isolé. En 2020, une vidéo similaire tournée dans le parc montrait un ours noir reniflant les cheveux d'un visiteur. Sur le site web du parc, les visiteurs sont prévenus que la présence d'ours noirs se fait de plus en plus importante dans la zone métropolitaine de Monterrey. Les bêtes ont été aperçues dans des parcs, des quartiers et des rues proches de montagnes, de quoi créer un risque pour les habitants du coin.

D'ailleurs, le parc propose des recommandations sur Internet, dont celle de ne pas "photographier un ours de près".

