Un perroquet volé à un policier marseillais retrouvé 3 ans plus tard grâce à un tic de langage

Ce n’est pas la poupée qui dit non, c’est le perroquet qui dit "Jakoooo". Un matin de 2020, alors que l’on nettoie sa cage dans une maison des quartiers nord de Marseille, Jako se fait la malle. Il est pucé, bagué et rapidement Nazet, son propriétaire, reçoit un coup de fil de la personne qui l’a retrouvé. Moyennement honnête, l’homme réclame 2.000 euros de "rançon" pour rendre Jako.

Nazet, policier municipal depuis plusieurs années, refuse. Il porte plainte, mais constate au fil des semaines que la recherche de son perroquet n’est pas une priorité pour l’institution policière. Logique. Entre les cafés et les patrouilles, il raconte quand même à ses collègues les meilleures "punchlines" du Jako. Il siffle, imite des voix, plagie le micro-ondes et surtout : il dit souvent son nom, dès que le silence se fait autour de lui.

Le commerçant l’avait mis sur le trottoir, en exposition. Nazet

"Après 3 ans d’absence, je commençais à perdre un peu espoir", explique le fonctionnaire. "Et la semaine dernière, mes collègues policiers municipaux patrouillent et tombent sur une cage avec un perroquet gris du Gabon à l’intérieur. C’était devant une épicerie de nuit, le commerçant l’avait mis sur le trottoir, en exposition. Heureusement, parmi l’équipage, un ami se souvenait de mon histoire. Reda, un super collègue, qui a du flair et de la mémoire. Il a fait le lien, surtout quand il a entendu mon perroquet annoncer son prénom 'Jako ! Jako !'. Il a dit 'ça c’est sûr, c’est le perroquet de Nazet'". L'oiseau était à vendre, nous apprend le journal La Provence.

Maintenant, il est enfin là, avec nous, il se réhabitue petit à petit. Nazet

Fidèle à sa réputation, ce gris du Gabon a donc crié son nom lorsqu’il a vu les policiers arriver. Habitué qu’il était à décliner son identité. "C’est comme un membre de ma famille, quand il répète ce que l’on dit, quand il refait les délires des enfants... Maintenant, il est enfin là, avec nous, il se réhabitue petit à petit. Quelle coïncidence extraordinaire", rembobine Nazet. Prochaine étape, le vétérinaire pour être sûr "à 100%" de son identité. Jako a-t-il amélioré son vocabulaire pendant sa captivité ? "Oui, maintenant, il imite aussi les alarmes de voitures, ça il ne le faisait pas avant".



