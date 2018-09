Le couple Tchakaloff - Plaza

publié le 26/09/2018 à 18:25

Aujourd'hui, mercredi 26 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête au nom d’origine bulgare, c’est la Sylvie Vartan du journalisme : Gäel Tchakaloff.

Une Grosse Tête agent immobilier et ça fait un bail qu’il n’a pas trouvé une bonne réponse : Stéphane Plaza.

Une Grosse Tête à qui il arrive d’avoir un coup de pompe dans le train quand il s’endort dans le Thalys : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête dont le livre "ça alors" a déjà eu un prix : 14,95€ : Florian Gazan.



Une Grosse Tête dont les études de comptoir lui ont apporté beaucoup de débouchés : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête dont les déplacements se mesurent sur l’échelle de Richter : Bernard Mabille.

Les Grosses Têtes mercredi 26 septembre Crédit : Kervin Portelli

Hop hop c’est mercredi : en route pour les @GrossesTetesRTL ! ¿ pic.twitter.com/eYkJAH6veK — Bernard Mabille (@BernardMabille) 26 septembre 2018

