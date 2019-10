David Hallyday dévoile ce qu'il pense du nouvel album orchestral de Johnny

publié le 28/10/2019 à 09:33

Après son véritable dernier album studio, Mon pays c'est l'amour, Johnny Hallyday ne quitte pas les bacs. Dernière production à porter son nom : un album concept dans lequel des enregistrements de la voix du chanteur sont accompagnés d'un puissant orchestre symphonique. Un mélange inédit.

David Hallyday, qui a travaillé artistiquement avec son père, notamment sur l'inoubliable Sang pour sang, a écouté cette proposition posthume. Dans une interview confiée à nos confrères belges de 7 sur 7, David Hallyday explique : "J’aime l’artiste qu’on représente. Après, je pense qu’un héritage artistique, c’est une question de qualité et pas nécessairement la quantité. J’ai écouté… Ça ne me dérange pas".

"J’aime beaucoup Yvan Cassar [l'architecte du nouvel album, ndlr], continue-t-il. On l’avait choisi pour le titre Sang pour sang. Il met énormément d’émotions dans ses arrangements symphoniques. Là, ils ont enlevé les bases rythmiques, ils ont remixé, remasterisé. C’est joli mais j’aurais bien aimé, d’un point de vue musical, que ça aille plus loin. Quitte à sortir quelque chose, autant que ça soit différent. Mais ça n’enlève rien à la beauté des arrangements symphoniques d’Yvan Cassar."

C'est donc un "peut mieux faire" de la part du chanteur qui espère sans doute être l'un des héritiers et gardiens artistiques de son père. Le 24 octobre, il avait repris avec sa mère Sylvie Vartan ce fameux duo familial sur la scène du Grand Rex. "C’est une chanson que j’ai beaucoup chantée avec mon père. Je ne savais pas quelle émotion ça allait me procurer de la chanter avec ma mère, raconte-t-il. On n’a pas les mêmes rapports. J’ai été un peu bouleversé. C’était tendre, on était dans une autre dimension. C’est une chanson familiale. C’est que j’ai dit sur scène : cette chanson reste en famille, c’est important pour moi. Mes enfants étaient là. C’était beau."

> Sang pour Sang - Sylvie Vartan et David Hallyday - Grand Rex 24/10/2019