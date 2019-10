David Hallyday dit sa colère après une interview : "Ne vous y trompez pas !"

publié le 24/10/2019 à 13:33

David Hallyday se dit abusé. Dans une longue interview que le chanteur a accordé à Paris Match (numéro daté du 24 octobre 2019, dont il fait la couverture), le fils aîné de Johnny Hallyday a confié ses états d'âme après la mort de son père et la guerre qui l'oppose avec sa soeur Laura à la veuve de son père, Laeticia Hallyday. Une parole rare mais qui a été donné sous condition.

"Pour un fils, perdre un père est une souffrance indélébile. Je vis avec, j'en fais une force", a-t-il déclaré au magazine. Pour celui qui a embrassé une carrière similaire à celles de ses parents, il a aussi confié : "Je me retrouve en première position avec cette légende Hallyday à perpétuer. Je reprends le flambeau".

Dans cette interview, David Hallyday reste majoritairement sur la question artistique puisqu'il ne veut pas mettre de l'huile sur le feu en entrant dans un registre trop personnel. Mais le chanteur n'est manifestement pas satisfait de cette interview et ce qui a été publié.

"Paris Match fait sa couv avec moi sans mon accord, a lancé David Hallyday sur Instagram. Beaucoup exposé depuis 2 ans, j’ai volontairement limité mes déclarations aux médias à mon seul univers musical. Pendant cette période, j’ai systématiquement refusé les sollicitations de Paris Match. Il y a quelques jours j’ai fini par accorder un interview à la rédaction."

"Mon accord, Paris Match l’a obtenu sous réserve que je valide texte et photos à paraître.

Le magazine n’a pourtant pas respecté sa parole et mes craintes se sont hélas avérées justifiées : couverture non consentie, titre, sous titres, montage de l’interview, ne reflètent pas fidèlement qui je suis et ce que j’ai souhaité exprimer. Ne vous y trompez pas !", a conclu le chanteur.

Si David Hallyday ne rentre pas dans le détail de qui le dérange dans cette entrevue, on peut probablement imaginer que le titre "Je reprends le flambeau" est sans doute ce qui le dérange. La posture de successeur de Johnny Hallyday est certainement trop audacieuse et elle pourrait faire passer les aspirations artistiques du chanteur pour plus grandes qu'elles ne sont en réalité.