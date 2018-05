publié le 25/05/2018 à 12:20

Ce qui a fait la gloire de Christine and the Queens réside probablement dans sa capacité à créer des chocs visuels. La chanteuse et unique danseuse étirée artificiellement sur un fond rouge uni pour le clip de Saint Claude est la première expression de ce style reconnaissable entre mille. Dans Jonathan c'est un violet pastel qui domine, dans Paradis perdu un rose éteint. Avec Christine, la chanteuse et ses deux danseurs mettent un saphir bleu électrique sur la couronne de Christine and the Queens.



Pour sont deuxième album, Chris, tel est son nouveau nom (sauf sur sa chaîne YouTube, bon référencement oblige) n'abandonne pas cette patte. C'est le orange qui accompagne son premier single, Damn, dis-moi. L'artiste qui préférait un minimalisme total avec des clips en studio, apprivoise un décor plus théâtral. Dans un faux gratte-ciel new-yorkais en construction, elle virevolte avec ses danseuses et danseurs. Des hommes et des femmes qui projettent une virilité qui rappellera les bad boys de West Side Story ou le biceps saillant de l'affiche de propagande américaine de 1943 "We Can Do It!".

"We Can Do It!" de J. Howard Miller pour Westinghouse Electric Crédit : National Museum of American History

L'autre référence est naturellement le Déjeuner en haut d'un gratte-ciel (Lunch Atop a Skyscraper), une photographie parmi les plus célèbres du monde où l'on voit onze ouvriers prenant une collation sur une poutre suspendue dans le ciel de New-York.

"Lunch Atop a Skyscraper" Crédit : Bettman Archive