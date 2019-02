publié le 09/02/2019 à 14:36

Si les Victoires de la musiques célèbrent les artistes qui ont marqué l'année par leur talent, elles sont également l'occasion de rendre hommage aux défunts. L'aîné et la cadette de Jacques Higelin ont honoré la mémoire de leur père disparu le 6 avril 2018, en interprétant Je ne peux plus dire je t'aime, issu de l'album Caviar pour les autres paru en 1979.



Une prestation pleine d'émotion et de justesse, comme un avant-goût de la soirée hommage qu'Arthur H et Izïa vont proposer au prochain Printemps de Bourges, avec leur frère Kên.

Avant eux, la cérémonie avait débuté avec les notes de Michel Legrand, suivi d'un autre hommage, rendu à Charles Aznavour par Jeanne Added, Clara Luciani et Camélia Jordana qui ont chanté For me, formidable.

Revivez les meilleurs moments des Victoires e la musique 2019 :

> Musique : les victoires de la jeunesse Crédit Image : M6 | Crédit Média : M6 | Date : 09/02/2019