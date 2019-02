publié le 09/02/2019 à 02:01

Il a fallu attendre deux heures et les premières récompenses pour enfin voir la cérémonie des Victoires de la musique décoller ce vendredi 8 février 2019. Vers 22 heures, c'est Chris(tine & the Queens) qui est venue survoler la soirée et le public de la Seine Musicale où se déroulait la 34e cérémonie.



La chanteuse qui était nommée pour la Victoire de l'Album de la chanson et la Victoire de l'Artiste féminine a choisi une mise en scène aussi forte que simple. En suspension sur une minuscule plateforme, Héloïse Letissier a chanté l'un des singles de son dernier album, La Marcheuse.

Pour cette prestation en direct, Chris a abandonné ses danseurs et les scènes monochromes de ses clips qui forment sa signature visuelle. Elle a profité, en revanche, de toute la maestria de l'orchestre symphonique présent pour la soirée pour retravailler la musicalité de sa chanson et l'emmener dans des contrées encore jamais explorées par le public.