DOCUMENT RTL - "Il faut battre l'Angleterre, c'est une question de principe", lance Benjamin Biolay

"J'aime trop le football pour me priver de ça". Benjamin Biolay n'a aucune gêne à le clamer : il n'a manqué quasiment aucune miette de la Coupe du monde au Qatar. "J'ai décidé de ne pas boycotter parce que c'est un des rares spectacles qui nous est offert en ce moment. Les États ont accepté, les Fédérations ont accepté, les médias rendent compte des matches... Je ne vois pas pourquoi moi je boycotterais un de mes rares plaisirs".

Concernant le parcours des Bleus, quart-de-finaliste face à l'Angleterre (voir plus bas), l'auteur-compositeur-interprète de 49 ans juge "intéressant de voir qu'on a Pelé dans l'équipe". Il fait bien sûr référence à Kylian Mbappé : "C'est pas loin d'être ce qu'était Pelé. Il arrive, et contre toute attente il y a un moment il mystifie tout le monde et il fait son histoire. C'est quelqu'un qui a conscience de son destin et qui le réalise. C'est fort quand même".

Quel est le souhait du chanteur de Comment est ta peine ? pour la victoire finale, le dimanche 18 décembre ? "Si c'est la France, je serais vraiment le plus heureux. Mais si on perd et que c'est l'Argentine, ça ira pour moi parce que j'aime aussi Lionel Messi (...) Au pays les gens l'aime enfin réellement maintenant. Il a fallu malheureusement le décès de Diego Maradona pour qu'il rentre vraiment dans le cœur des Argentins".

Il faut battre l'Angleterre, c'est une question de principe

"Ça peut être une finale France-Argentine, ou France-Brésil", conclut Benjamin Biolay. Mais d'abord, place au quart de finale de samedi 10 décembre (20h). "Je pense qu'il faut battre l'Angleterre, je pense que c'est une question de principe", lance l'artiste aux multiples facettes... pas complètement rassuré. "À la moindre carence, à la moindre blessure, on peut se retrouver dans une situation surréaliste où un joueur comme Rabiot se retrouve latéral. Mais si on se fait l'Angleterre, ça peut être bien cette histoire".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info