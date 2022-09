Serge Lama explique sur RTL pourquoi il met fin à sa carrière : "Tous les jours, je souffre"

Serge Lama sera de retour le 7 octobre avec Aimer. C'est le nom de son nouvel album. Un album en forme de clin d'œil à son album Rouge, qui a été surnommé avec le temps Je suis malade. "C'est mon dernier album, mais je voulais qu'il rejoigne cet album mythique, Rouge. C'est un disque qui parle d'amour, Je suis malade est une chanson d'amour et tout le disque ne contient presque que des chansons qui parlent d'amour."

La pochette de cet album reprendra d'ailleurs la même police et le même rouge que l'album Rouge révèle le chanteur. "Avec ma tête d'aujourd'hui plaquée là-dessus, c'est des souvenirs qui remontent pour moi et j'espère pour ceux qui vont, l'écouter", espère-t-il.

Pour Serge Lama, la chose est claire et définitive. Il s'agira de son dernier album. "Il y a un moment où les choses s'arrêtent. Il faut savoir qu'on vieillit. Mon corps me fait beaucoup souffrir. J'ai beaucoup de problèmes inhérents au temps qui passe. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter plutôt que d'être arrêté par les choses. Alors j'ai décidé que c'était fini, que j'ai une très belle vie avec ma compagne Luana", continue-t-il.

L'album "Aimer" de Serge Lama Crédit :

Une décision ferme

"J'ai été en tournée et je ne pourrai plus, reconnaît le chanteur. C'est trop dur. Je ne pourrai plus faire ça. C'est tout un ensemble de choses qui fait que c'est mon dernier album. L'auteur que je suis a essayé dans ce dernier album de mettre toute son âme, de se jeter comme on se jette à l'eau. Je me suis jeté dedans, j'ai écrit des chansons, je pense, qui sont assez intéressantes. Comme ça, je n'aurai pas de regrets".

Comment Serge Lama a-t-il abordé cette décision forte de mettre un terme à sa carrière ? Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision ? Le chanteur se confie au micro de RTL. "Forcément, il y a quelque chose qui est difficile. Il y a quelque chose qui fait mal, mais en même temps, c'est le respect du public. C'est-à-dire que je ne veux pas me montrer sur scène dans des conditions qui ne seraient pas optimales. Je ne veux pas, insiste-t-il. J'ai eu la chance de pouvoir chanter cet album déjà, ce qui ne serait pas du tout le cas de tout le monde à près de 80 ans, puisque moi, j'étais quand même un homme de voix. Donc c'est compliqué d'être à la hauteur de ce qu'on a été.

Aborde-t-il cette conclusion comme un deuil de sa carrière artistique ou une forme de libération ? "Il y a une décision ferme, précise-t-il. C'est comme ça. je laisserai sans doute des choses... Mais moi, vivant, je ne ferai plus un album. J'écris tous les jours, ce n'est pas un problème. J'ai des problèmes physiques. Ils sont très importants, ils sont devenus incontournables. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai mal. Tous les jours, je souffre, je dors mal et c'est incompatible avec une tournée."

"J'ai donné 60 ans de ma vie aux mots. La musique est venue autour des mots. (...) Je n'ai pas d'orgueil déplacé parce que je sais qu'il y a des gens avant moi qui ont été plus grands que moi. Je parle bien sûr de Brel, de Brassens et d'autres. Dans ma génération, il y a eu des gens : Sardou, Julien Clerc, etc. qui ont été formidables. Mais j'ai fait partie, je pense, du lot des quatre ou cinq premiers avec Johnny en plus..., analyse-t-il. D'ailleurs, il y a une chanson qui est une chanson que j'ai refaite pour moi, mais qui était une chanson pour Johnny qui s'appelle Les Hommes que j'aime dans le disque. Et c'est une chanson que j'avais écrite en espérant que Johnny me la chante. Mais le temps ne l'a pas voulu."

Un dernier concert, mais où ?

L'an dernier, Serge Lama annonçait qu'il faisait ses adieux à la scène. Il avait évoqué sur RTL la possibilité, peut-être, de dire un dernier adieu à son public pour célébrer ses 80 ans en février prochain. Le projet est-il toujours dans l'agenda de l'artiste ?



"Je ne pourrai pas le faire physiquement, avoue-t-il. Je pense que même en travaillant beaucoup physiquement, je ne pourrais pas le faire. Je pense que je le ferai, si la possibilité m'en est donnée, à la télé. Ce serait chouette. Renaud l'a fait, il n'y a pas longtemps. Il a été très content. Il faut appeler un peu les copains à la rescousse. Et puis chanter des chansons avec des gens. C'est-à-dire faire vibrer le cœur, mais à plusieurs, en groupe, en s'appuyant sur l'épaule", conclut-il en riant.

