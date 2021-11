Juliette Armanet sur RTL : "L'amour reste un sujet éminemment politique"

Quatre ans après le succès de Petite Amie, Juliette Armanet publie Brûler le feu, son deuxième album. "C'est la fin" sont les premiers mots du disque. Brûler le feu est-il né d'une rupture ? "Non pas du tout. Il est né d'amour très ardant", corrige la chanteuse dans un sourire.

Juliette Armanet nous revient femme et mère. Blessée mais debout. Une brûlure amoureuse lui a fait perdre quelques plumes, pourtant on a l'impression qu'elle s'envole avec ces nouvelles chansons. Plus riches musicalement, plus rythmées, plus libres en fait. Ses morceaux mélancoliques et dansants sont pourtant nés au calme. Un an après la naissance de son fils, elle a fait ses bagages, direction Trouville. Prendre le large. Souffler après 200 concerts et l'apprentissage de la maternité.

Telle une chercheuse, Juliette Armanet a expérimenté en studio. Elle a galéré aussi. Un album "cathédrale à construire", dit-elle. Mais comme toute cathédrale, ça prend des siècles, mais c'est sacrément joli à la fin. Elle chante la rupture, la douleur, la folie, la passion et fait beaucoup de bien à la chanson comme dans la chanson Qu'importe. "Moi je n'oublierai jamais, c'est écrit à la craie", chante-t-elle. Album de rupture, mais jamais elle ne tombe dans l'aigreur. Dans l'épreuve, elle choisit la lumière. "Brûler le feu est un album de transformation, de libération. Ce feu, qui est le symbole des amours forts et flamboyants, ne doit pas être un feu destructeur. Il doit être régénérant et très créatif et créateur", explique l'artiste.

La vie suit son cours. La passion renaît toujours un jour. Comme avec Boum Boum Baby, un clin d'œil musical à It Ain't Over Til It's Over, tube de Lenny Kravitz, qu'elle adorait ado. C'est la première chanson qu'elle a composé pour l'album. "C'est mon poème, le plus cool des je t'aime". Juliette Armanet n'est jamais dans la demi-mesure. "Je suis faite comme ça. Je suis pied au plancher un peu tout le temps. C'est un album un peu extrême. J'avais envie de lâcher les chevaux. Même en terme d'orchestration. Je me suis autorisée des choses que je ne faisais pas sur le premier disque notamment les cordes. Je me suis passionné pour les arrangements de cordes. Je suis aussi allée chercher vocalement des choses que je n'avais pas encore explorées. Le fait d'avoir chanté pour des foules plus grandes, la musicienne s'est révélée", confie Juliette Armanet.

L'amour, toujours

L'incandescence est partout dans cet album. "Tous les albums qui ont été écrit pendant le confinement, pendant cette période de sidération, ne sont pas du tout des disques déprimants. Ils sont très enlevés, très énergiques. Il y a un sursaut. Ça raconte quelque chose de la nature humaine", dit la chanteuse.

Son album parle exclusivement d'amour. "L'amour reste un sujet éminemment politique. Comment on s'aime, qui on aime, quel amour on donne, quel amour partage...", analyse-t-elle. Dans Tu Me Play, elle chante aussi l'amour du public. Son écriture se densifie dans ce disque, elle joue avec les mots, le masculin encore et l'anglais toujours. Il y a tout cela dans le sublime L'épine, chanson sur ces petites blessures avec lesquelles on apprend à vivre... Sur une mélodie co-composée avec son père, elle chante Sauver ma vie.

Juliette Armanet partira en tournée dès le 22 janvier. Tournée des Zéniths prévue jusqu'en novembre 2022. Brûler le feu, votre nouvel album vient de paraître. Faites-le chauffer sur vos platines.