Victoires de la musique 2021 : qui sont les nommés (et les boudés) de l'année ?

Lous and the Yakuza, Benjamin Biolay, Aya Nakamura ou encore Pomme sont nommés aux Victoires 2021

publié le 12/01/2021 à 12:46

En attendant le grand jour de la cérémonie, le 12 février prochain, les Victoires de la musique viennent d'annoncer les nommés de l'année. Comme le veut la tradition désormais, c'est la la Seine Musicale qui accueillera les artistes (et peut-être le public) pour cette soirée musicale qui ne manquera pas d'être marquée par la pandémie de coronavirus. Jean-Louis Aubert, le président d'honneur des Victoires cette année supervisera le tout.

C'est Benjamin Biolay qui est le grand favori de cette année. On retrouve le chanteur dans trois catégories grâce à son album Grand Prix, élu Album RTL de l'année il y a quelques semaines d'ailleurs. L'artiste truste les grandes catégories : artiste masculin, album et chanson.

Son absence avait beaucoup fait parler l'an dernier mais Aya Nakamura est de retour en 2021. Elle sera face aux chanteuses Pomme et Suzanne pour la catégorie de la meilleure artiste féminine. Vianney, Yseult, Clou, Lous and the Yakuza ou encore Hervé, Hatik, Noé Preskow comptent parmi les noms égrainés par les organisateurs cette année.

Pandémie et confinement obligent, il n'y a plus de catégorie "concert" dans cette 36e cérémonie. La catégorie sera de retour, on l'espère, en 2022. Une Victoire du "Titre le plus streamé" sera décernée au rappeur Gradur pour Ne reviens pas écouté déjà plus de 100 millions de fois sur les plateformes de streaming. Yelle n'a pas été sélectionnée cette année et l'artiste qui a signé L'Ère du Verseau a simplement tweeté un "Perdu ! @LesVictoires" laconique... Le public peut voter pour deux catégories : chanson originale et création audiovisuelle.

Les nommés sont...

Artiste féminine

Aya Nakamura

Pomme

Suzane

Artiste masculin

Benjamin Biolay

Gaël Faye

Vianney

Révélation féminine

Clou

Lous and the Yakuza

Yseult

Révélation masculine

Hatik

Hervé

Noë Preszow

Album

Aimée de Julien Doré

Grand Prix de Benjamin Biolay

Lundi méchant de Gaël Faye

Mesdames de Grand Corps Malade

Paradis de Ben Mazué

Chanson originale

Comment est ta peine ? de Benjamin Biolay

Corps d'Yseult,

Facile de Camelia Jordana

La maison de retraite de Michel Jonasz

Mais je t'aime de Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Création audiovisuelle

Goliath de Woodkid

La vita nuova de Christine and the Queens

Nous de Julien Doré