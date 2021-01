publié le 31/12/2020 à 19:01

"Je suis très flatté, merci beaucoup". C'est avec ces mots que le chanteur Benjamin Biolay a remercié les auditeurs et le jury de l'album RTL de l'année en recevant son prix. Avec son dixième album, Benjamin Biolay a touché les cœurs. Le jury a salué une "réinvention", des "orchestrations à la fois modernes et rétros", "des textes profonds", "une voix chaude", un "concept fort" autour de la Formule 1 pour cet album baptisé Grand Prix.

"J’étais très surpris, très heureux, très flatté", a déclaré Benjamin Biolay. "C'est symbolique, parce que RTL, c'est la première radio que j'ai faite. J'ai toujours été invité. J'ai toujours eu la chance d'être programmé. C'est une vraie récompense (...) cela me procure beaucoup de satisfaction", a dit le chanteur.

Au-delà de ce prix de l'Album RTL de l'année, Grand Prix est un album-clé pour Benjamin Biolay. Un disque plus intime, enregistré en groupe resserré et porté par Comment est ta peine ?, véritable tube pour l'artiste, un titre qui l'a fait connaître à un nouveau public, plus jeune. Grand Prix a été réédité le 11 décembre avec plusieurs inédits : cinq nouveaux titres dont un duo - chanté à l'unisson - avec Juliette Armanet et baptisé Rue Saint-Louis en l'île.

Les auditeurs de RTL on sacré "Grand Prix" de Benjamin Biolay "Album RTL de l'année 2020". A cette occasion, RTL propose une émission spéciale pour clôturer 2020 au cours de laquelle RTL remet son trophée à Benjamin Biolay qui interprète des morceaux pour un live exceptionnel sur la scène du Grand Studio.