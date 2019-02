publié le 09/02/2019 à 01:29

Dix ans après sa mort, Alain Bashung rejoint M au panthéon des plus primés aux Victoires de la musique, avec un treizième trophée glané pour son disque posthume En amont. Réalisé par Edith Fambuena, déjà à l'oeuvre sur Fantaisie Militaire, cet album regroupe des titres écrits entre autres par Daniel Darc, Joseph d'Anvers, Armand Mélies, Raphaël et Dominique A qui lui avait offert le sublime Immortels. Un morceau, que Bashung, se sachant malade, avait décidé de ne finalement pas conserver.



Un moment d'émotion a forcément traversé la Seine musicale quand sa veuve Chloé Mons est venue chercher ce prix: "Merci pour lui (...) C'est de la vie en plus et le plus bel hommage que vous pouviez lui faire", a-t-elle lancé à la salle, en saluant en particulier leur fille.

Alain Bashung et les Victoires de la Musique sont indissociables. Quand le chanteur monte sur la scène du Zénith le 5 mars 2005, il est déjà depuis longtemps un artiste multi-récompensé, avec sept trophées reçus dont celui majeur d'"interprète masculin" en 1993 et 1999. Cette année-là, il avait d'ailleurs réalisé le triplé en s'imposant également dans la catégorie "vidéo-clip" pour La nuit je mens réalisé par Jacques Audiard et l'"album variété, pop, rock" pour Fantaisie militaire.

Six ans plus tard, les Victoires fêtent leurs vingt ans, d'où l'idée de désigner le meilleur album de la double décennie passée : Fantaisie militaire, touché par la grâce, les doigts de fées des Valentins, Rodolphe Burger, Adrian Utley (guitariste de Portishead) et les mots sublimes de Jean Fauque malaxés par Bashung, consacre une fois de plus le talent unique de ce dernier. "C'est pas mal, hein ?", réagira-t-il, d'humeur badine, après coup en coulisses.

Immortel

Ceux qui l'ont vu en concert, les mois et semaines précédant la 24e édition des Victoires en 2009, savent que Bashung est terriblement diminué par la maladie. Mais cela ne l'empêche pas de chanter divinement. Son interprétation de Résident de la République, issu de son dernier album "Bleu pétrole" sorti un an plus tôt, en est une preuve supplémentaire.



L'inéluctable alors saute aux yeux de ceux qui ne savaient pas ou ne se doutaient pas. Quant aux autres, ceux qui savent, ils comprennent que c'est la dernière fois qu'Alain Bashung embrassera le public. Et il le lui rend bien, après trois nouvelles Victoires récoltées ("album pop, rock, variété", "spectacle musical" et une nouvelle fois "artiste masculin"), en s'adressant une dernière fois à lui, avec la grande pudeur qui le caractérise : "Jamais je n'oublierai cette soirée. Je voudrais vous remercier. Vous m'avez beaucoup aidé et vous m'avez donné beaucoup d'amour", dit-il, deux semaines seulement avant d'être emporté par le cancer.