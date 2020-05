Vianney présente sur RTL "N'attendons pas", sa nouvelle chanson

publié le 07/05/2020 à 10:43

Trois ans et demi après son deuxième album à succès vendu à plus de 850.000 exemplaires, Vianney fait son grand retour ce 7 mai. Un disque qui devrait paraître en fin d’année, et que le chanteur peaufine encore actuellement. Mais l'artiste de 29 ans voulait partager rapidement cette nouvelle chanson qui résonne avec l’époque, un morceau très positif, assez épuré, mais produit.

Le titre baptisé N’attendons pas, écrit il y a plus de deux ans et terminé avant le confinement est une invitation à se bouger, à croire en soi, à ne pas se laisser abattre. "Parfois je suis passé à côté des moments de ma vie, j'ai essayé de raconter ça dans ma chanson : il ne faut pas attendre d'aimer, de vivre, de faire des choses qu'on aime (...) Je pense que j'aime bien produire comme ça : très épuré, très frontal", explique Vianney à RTL.

N’attendons pas, c’est le nouveau Vianney, qui, à l’image de son tube, Je m’en vais, demande plusieurs écoutes pour se révéler et devenir addictif. Le populaire Vianney déconcerte par son naturel et son humilité, une tête qu’il a gardé froide en s’imposant de longs mois de silence après avoir fait ses débuts au cinéma.

"Mon caprice c'était de me dire je n'ai plus d'obligations, de réseaux sociaux. J'ai besoin de moins de parler de moi, mais sinon rien n'a changé (...) J'écris mes chansons un peu partout et j'aime toujours ça et mon inspiration c'est ma vie ordinaire (...) Je n'aime pas qu'on imagine que je suis surhumain, je fais juste des chansons et j'ai eu beaucoup beaucoup de chance", conclut l'artiste.