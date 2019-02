publié le 18/11/2018 à 14:00

Vianney : ses premiers pas au cinéma !

Ma mère est folle, c'est le quatorzième film de Diane Kurys. Cette comédie permet à Fanny Ardant, qui campe le rôle-titre, de tourner pour la première fois sous la direction de la réalisatrice, après plusieurs tentatives inabouties.

Mais ce qui rend ce long métrage singulier, c'est surtout la présence de Vianney ! Le chanteur y fait ses premiers pas en tant que comédien. Un exploit de la part de Diane Kurys de réussir à faire tourner l'artiste de 27 ans qui avait refusé de beaucoup de propositions au cinéma jusqu'à présent. Le film sortira en salles le 5 décembre prochain.

"Ma mère est folle" de Diane Kurys avec Vianney et Fanny Ardant

L'histoire : Nina (Fanny Ardant) est une mère un peu folle, Baptiste (Vianney) un fils un peu trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, apprendre à se connaître enfin et s’aimer à nouveau.



Nous vous proposons de découvrir la bande-annonce du film...

> "Ma mère est folle" - Bande-annonce (2018)

Le premier CD/DVD Live de Vianney

Après trente-deux Zéniths, deux Bercy et une tournée des festivals d’été, Vianney sort enfin son premier CD/DVD Live. Du haut de ses 27 ans, le chanteur a déjà vendu plus de 850.000 albums, a remporté deux Victoires de la Musique et réalisé une tournée à guichet fermé devant plus d’un million de spectateurs. En seulement 4 ans, il a su s'imposer comme un artiste incontournable de la scène musicale française. Ainsi, cette édition intitulée Le Concert, raconte son parcours et permet de mieux comprendre son ascension.

Le premier CD/DVD live de Vianney

Enregistré à l’AccorHotels Arena en juin dernier, le coffret est agrémenté d’1h30 de bonus sur la tournée et de multiples interview. Un autre CD reprend les diverses collaborations de Vianney dont des duos et reprises inédites. On y voit et écoute le talent hors norme de l'interprète de Pas là mais également sa grande générosité.