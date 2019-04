publié le 04/04/2019 à 11:19

En très grande forme. Pour sa première apparition, sept mois après sa convalescence liée à sa tumeur à l'amygdale, Véronique Sanson arrive tranquillement sur la scène du Palais des Congrès à Tours, mercredi 3 avril 2019. Les bras en l’air, le poing serré et l’envie d’en découdre.



Les 2000 spectateurs - tous debout - l’accueillent avec deux minutes d’applaudissements. Dignes, Dingues, Donc en ouverture, Radio Vipère, Besoin de Personne... Sa silhouette, toute de noir vêtue, veste à queue-de-pie, est plus frêle. Mais surprise, la voix est là et intacte. Au cours de ce concert de retrouvailles, la chanteuse enchaîne 22 morceaux. La même liste que l’été 2018.

L'interprète d'Amoureuse reprend sa tournée comme si de rien n’était. La voix ne faiblira pas en plus de deux heures de concert, bien au contraire. Le vibrato n’a pas disparu, pas plus que le swing. On a du mal à croire qu’elle a subi des mois de traitement. "Vous allez me voir boire beaucoup d’eau, rien que de l’eau", annonce l'artiste à la salle. Et c’est vrai, elle s’hydrate beaucoup entre Vol d’horizon, Vancouver ou encore Bahia.

> "Bahia"

Qu’est-ce que ça fait plaisir ! Véronique Sanson Partager la citation





"Qu’est-ce que ça fait plaisir !", lance-t-elle en fin de show. On la voit toutefois embrasser ses 12 musiciens et 3 choristes, un à un. "Dans ces moments-là, c’est la vie qui va, une envie de vivre", entend-on dans une de ses récentes chansons. Elle s’amuse en refusant que Ma révérence soit le dernier titre de la soirée.



"J'avais envie d'être re-moi et j'avais peur qu'ils me regardent avec pitié", a-t-elle expliqué au micro de RTL. En novembre 2018, elle avait rassuré ses fans concernant son état de santé. Pour son grand retour elle affirme qu'elle n'avait pas peur concernant sa performance et la qualité de sa voix, "j'avais répété et je savais que cela irait". Elle chantera le 10 avril 2019 à Lyon et elle fêtera ses 70 ans les 24, 26 et 27 avril au Palais des Sports de Paris.