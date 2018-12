Véronique Sanson se confie sur RTL : "Je n'ai pas encore osé me remettre au piano"

publié le 17/12/2018 à 12:52

Véronique Sanson va mieux. La chanteuse qui soigne une tumeur à l'amygdale, s'est voulue rassurante sur son état de santé et a annoncé son retour sur scène pour avril 2019, ses cordes vocales étant "nickel". Mais sa détermination actuelle n'est pas suffisante. De l'aveu de l'artiste, il faudra du temps et des efforts afin d'offrir le meilleur au public. "Je ne pensais pas que ça serait aussi fort cette fatigue, raconte-t-elle au micro de RTL. Pas d'énergie, plus envie de rien et en plus, l'un des effets secondaires, c'est qu'on perd le goût des aliments. On ne sait pas ce qu'on mange si c'est du salé, du sucré... Mes cordes vocales ça va, mais toute la périphérie des cordes vocales ne va pas encore".



"Il y a des moments terribles où je pleurais, moi qui ne pleure jamais !, raconte Véronique Sanson. L'idée de vivre déjà, ça aide. Il faut attendre que ça passe...". Mais la chanteuse l'avoue elle-même, elle n'y est pas encore. Psychologiquement comme physiquement, il faut encore affronter quelques douleurs et des craintes : "Je n'ai pas encore osé me mettre au piano parce que j'ai peur qu'il ne me réponde pas. Il faut que je trouve le courage de l'affronter."

Le plaisir (et la peur) de la scène

"Je trouve ça formidable [de remonter sur scène le 24 avril au Palais des Sports de Paris, jour où elle fêtera ses 70 ans]. Je pense que j'ai été la première femme à faire le Palais des Sports quand j'étais petite. Comme ça je trouve que ça boucle un peu les choses, lance dans un sourire Véronique Sanson. Je suis tellement contente d'y être arrivée".

"Là il me faut encore beaucoup de travail, du travail physique, que je reprenne confiance en moi. Quand je rumine, je me dis 'Je ne sais plus le faire ! Je ne sais plus faire de scène, je ne sais plus chanter, je ne vais pas savoir comment faire...'. C'est terrible ça, donc il faut vraiment que je reprenne confiance pour vraiment leur donner [au public, ndlr] le meilleur de moi."



*Une interview à retrouver en intégralité lundi 17 décembre dans RTL Soir à partir de 18 heures.