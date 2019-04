publié le 04/04/2019 à 07:06

"J'ai trouvé cela bien pour un premier concert". Véronique Sanson a retrouvé son public mercredi 3 avril au Palais des Congrès de Tours sept mois après avoir annoncé être soignée d'une tumeur à l'amygdale et après avoir annulé une série de dates. "Après un concert, on est toujours stressé surtout quand on en a pas fait depuis longtemps", a-t-elle confié en exclusivité au micro de RTL.



"J'avais envie d'être re-moi et j'avais peur qu'ils me regardent avec pitié", explique Véronique Sanson qui avait rassuré ses fans en novembre 2018 concernant son état de santé. Pour son grand retour elle affirme qu'elle n'avait pas peur concernant sa performance et la qualité de sa voix, "j'avais répété et je savais que cela irait".

La chanteuse explique la raison pour laquelle elle a bu beaucoup d'eau (et notamment sur scène) : "C'est parce que je n'ai pas de salive. C'est un effet secondaire des rayons et c'est pour cela que je bois des litres d'eau et je me suis dit que j'allais commencer à embêter le public".

Véronique Sanson a été applaudie par son public et elle confie que cela "lui avait manqué". "C'est formidable parce que tout le monde était archi-inquiet forcément, mais pas autant que moi..." conclut-elle.