Catheirne Deneuve donne son point de vue sur #Metoo, un an après l'apparition du mouvement sur les réseaux sociaux

et Arièle Bonte

publié le 01/10/2018 à 12:38

"Oui il y a eu une prise de conscience de certaines choses mais il faudrait légiférer." Catherine Deneuveporte un regard mitigé sur le mouvement #MeToo. Pour l'actrice française, la prise de parole des femmes sur le sujet du harcèlement ou des agressions sexuelles a permis de rendre visibles ces problématiques, longtemps ignorées par une partie de la population. Mais selon la comédienne, il reste encore beaucoup à faire, un an après les révélations autour de l'affaire Weinstein.



"Il devrait y avoir une charte qui devrait être signée par tous les gens qui travaillent dans les entreprises et qui s'engagent à ne pas avoir de gestes ou d'attitudes déplacées, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs et que cela fasse partie du contrat de travail", confie Catherie Deneuve au micro de RTL.

Ainsi, cette démarche permettrait de rappeler à ceux qui sont à la tête des entreprises, des hommes dans la très grande majorité des cas, "que ce n'est pas parce que l'on est dans une situation de pouvoir que l'on a du pouvoir sur tout".