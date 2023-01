Tournée de Renaud : "C'est un concert intimiste", décrit Alain Lanty

Huit mois après son album de reprises, Renaud repart en tournée dès le mardi 24 janvier avec un spectacle baptisé "Dans mes cordes". Le chanteur avait pourtant assuré au printemps dernier qu'il ne pouvait plus assurer de nouvelle tournée à cause de sa voix. Pourtant, il a changé d'avis. L'envie de retrouver son public était plus forte.

De 1999 à 2001, Renaud était parti en tournée uniquement avec un guitariste et un pianiste. Ce dernier, Alain Lanty, était devenu l'ami proche et le complice musical de Renaud. À 70 ans, le chanteur va renouer avec la sobriété musicale. "Deux quatuors, un piano et un accordéon. Les orchestrations sont simples, limpides, ce qui permet de remettre en lumière les paroles de Renaud. C'est un concert intimiste", décrit Alain Lanty. "Après le Phénix Tour, il y a eu un passage à vide. Donc, il remonte sur le ring".

"Renaud a la capacité de se mettre à nu. C'est quelqu'un qui se livre. Tout le monde sait quelles ont été ses addictions. Tout le monde sait quelles ont été ses peines, ses joies, ses douleurs. Le fait d'être à nu, vocalement et dans sa peau de chanteur, ne le dérange pas plus que ça", poursuit le pianiste. "Il espère y trouver une énergie nouvelle".

"Une forme de dévotion"

Le chanteur n'a plus sa voix, mais le public lui pardonne. "On s'en fout", disaient ses fans à la sortie d'un concert en 2016. Alain Lanty confirme que, si on va applaudir Renaud aujourd'hui, ça n'est pas tant pour ses qualités d'interprète. "Je ne pense pas que les gens se déplacent pour venir l'écouter. Ils viennent pour partager un moment avec lui, le voir et partager des émotions", estime-t-il.

"C'est la profondeur d'âme qui maintenant prend le relai. La rugosité, l'épaisseur de ce personnage et son bagage émotionnel continuent d'émettre des émotions très fortes. Il y a une dimension particulière dans l'admiration, une forme de dévotion, d'étourdissement général entre le public et Renaud comme il pouvait se passait entre le public et Johnny Hallyday", compare Alain Lanty.

