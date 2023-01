Madonna de retour sur scène pour une tournée mondiale qui passera par Paris

C'est officiel, Madonna remontera prochainement sur scène pour célébrer ses 40 ans de carrière.

Selon le média Britannique The Sun, cette tournée sera une forme de rétrospective de ses plus grands titres, de son premier album de 1983 jusqu'au dernier, Madame X, paru en 2019.

"Madonna essaie quelque chose de complètement nouveau et donne vraiment aux fans, jeunes et vieux, ce qu'ils veulent", a déclaré une source auprès du tabloïd. Avant d'ajouter : "Elle veut capitaliser sur des titres comme Frozen et Material Girl, qui ont fait fureur sur TikTok, et présenter son catalogue à une toute nouvelle génération".

Je suis une créature de la scène. C'est mon endroit préféré Madonna

D'après les informations de BFMTV, Madonna se produira à Paris à l'Accor Arena les 12 et 13 novembre 2023, mais également à Londres à l'O2 les 14 et 15 puis les 17 et 18 octobre 2023. D'autres dates sont également prévues à Milan, à Rome, en Amérique du Nord ou encore en Amérique du Sud. D'autres informations sur cette tournée doivent être confirmées par l'équipe de la star ce mardi 17 janvier à partir de 16 heures.



En juillet dernier, la chanteuse avait déclaré qu'elle avait hâte de se produire à nouveau. "Je veux repartir en tournée. Je suis une créature de la scène. C'est mon endroit préféré".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info