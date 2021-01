Jean-Louis Aubert revient sur son opération du cœur intrusive et inspirante

publié le 22/01/2021 à 11:04

Plus d'un an après sa sortie, Jean-Louis Aubert réédite son dernier disque Refuge, déjà vendu à plus de 150.000 exemplaires. Un double-album enrichi d'inédits et de morceaux live enregistrés au Bataclan. Le 12 février, le chanteur sera le président d'honneur des Victoires de la musique. Ce sera sa première apparition publique après des mois de convalescence car Jean-Louis Aubert a été opéré du cœur l'été dernier.

Dans la foulée, le chanteur de 65 ans avait expliqué sur les réseaux sociaux s'être retrouvé "sur le fil de la vie". Depuis il était resté discret mais il se confie aujourd'hui au micro de RTL. "Je n'étais pas malade du tout mais je voulais juste vérifier si j'avais une Covid ou pas mais mon médecin généraliste qui est très malin m'a dit 'fais plutôt un scanner on verra mieux', raconte l'artiste. Et le scanner disait que mes poumons allaient très bien mais que j'avais une malformation cardiaque et que je pouvais tomber à tout moment. (...) C'était assez intrusif comme opération, on m'a ouvert la cage thoracique et on a arrêté mon cœur pour changer son petit carburateur... Depuis je récupère, lance Jean-Louis Aubert dans un rire.

"J'ai un peu mal à l'épaule et à la cage thoracique, mais tout va bien je crois, je suis en plein forme", rassure Jean-Louis Aubert. Le chanteur s'est rendu compte que cette malformation cardiaque était fréquente dans sa famille. Son médecin avait bien détecté que quelque chose clochait, mais "les chanteurs et les sportifs n'ont pas de signes extérieurs, explique l'artiste, parce qu'on ventile beaucoup."

"C'était très touchant d'être dans les hôpitaux entre les deux vagues [du coronavirus] parce que j'aime beaucoup les gens des hôpitaux, ajoute-t-il. Ils travaillent dans les coulisses de nos vies. A l'hôpital, personne ne la ramène..." Cette épreuve a inspiré Jean-Louis Aubert qui chante Va où ton cœur te dit. Une chanson née dans son esprit pendant son opération.