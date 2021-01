publié le 22/01/2021 à 18:00

Christophe Maé est l'invité du Grand Studio RTL. L'artiste révélé dans la comédie musicale Le Roi Soleil où il incarne le frère du Roi (Emmanuel Moire), a interprété trois titres dont L'ours.

Des extraits de son dernier album, La vie d'artiste, dévoilé en octobre 2019 et dont une réédition est sortie en 2020. La vie d'artiste a été pensé sur la route du Québec, où Christophe Maé enchaînait petits concerts et petits publics. Un moyen de se rappeler ses débuts et de construire ce disque, le meilleur de son répertoire. Quand il en fait un bilan, il estime ainsi cette vie comme "plutôt jolie", confiait-il au micro de RTL.

Après Christophe Maé, Michel Jonasz est venu sur la scène du Grand Studio en interprétant les titres Baby, c'est la crise, La maison de retraite et Du blues, du blues, du blues. Extraits de son album La Méouge, le Rhône, la Durance dans lequel il évoque l’urgence écologique, mais aussi l’amour qui s’essouffle, qui entre en crise.