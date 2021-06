Thomas Dutronc en dit plus sur sa future tournée avec Jacques Dutronc

Virginie Grimaldi est l'invitée en direct de Bernard Lehut et d'Yves Calvi. La romancière la plus lue de France raconte avec tendresse et humour dans "Les possibles" la perte de mémoire de son père.

C’est avec Thomas Dutronc que nous donnons le coup d’envoi de cette journée RTL spéciale "Fête de la musique". Et c'est une joie tout d'abord de remonter sur scène pour sa tournée : "On a fait une belle fête, un beau concert aux Folies Bergères. Tout l'été on va tourner, j'ai hâte d'être dans le rythme de l'été", démarre Thomas Dutronc.

"Je répète toute l'après-midi avec mon groupe et je pense qu'on va éventuellement aller faire la Fête de la musique avec quelques bons crus et quelques bons disques", ajoute le musicien. Son album Frenchy enrichi de duos inédits fin 2020 approche les 100.000 ventes, c'est un beau succès. "C'est un disque qu'on a fait spécialement pour aller le défendre à l'étranger et avec la crise pandémique on l'a eu dans le baba", confie encore Thomas Dutronc.

Il a "le projet de défendre Frenchy en France jusqu'à Noël et l'année prochaine on va essayer de faire un projet particulier sur scène avec mon père. On ne sait pas trop comment ça va s'appeler encore". "L'idée [d'une tournée père et fils] a fait son chemin, on est en train d'y travailler. On chanterait les chansons de l'un et de l'autre. Et pour les titres de mon père, on a envie de retrouver le son originel sur scène des studios des années 60", termine Thomas Dutronc.