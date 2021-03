William Sheller : de qui le chanteur se moque-t-il dans son tube "Rock'n'dollars" ?

publié le 29/03/2021 à 22:00

Nous sommes en 1975. William Sheller sort l'une de ses plus belles chansons, Rock N'Dollars, extrait de son premier album. Un tube, écrit en quelques minutes, qui le fera connaître du grand public.

Dans ce tube, celui qui se confiait il y a quelques jours sur RTL, se moque des chanteurs à la mode, qui plaçaient à l'époque de nombreux anglicismes, un peu partout dans leurs chansons. Ses musiciens trouvaient la chanson marrante, alors William Sheller décida de la garder.

Pourtant, Rock N'Dollar est très éloignée de l’univers de William Sheller, qui se prédestinait au départ à une grande carrière dans la musique classique. Plongé très jeune dans l’univers artistique, ses parents l'obligeaient à écouter du jazz, sans bouger. Son tube va connaître un très grand succès, classant Sheller dans la catégorie des chanteurs comiques.

Pour autant, William Sheller aura honte de ce titre et refusera de le chanter pendant 15 ans. Le 45 tours le représentait à côté d’une bouteille de ketchup géante. À chaque fois qu’il se rendait au restaurant, on lui apportait d’un air complice une bouteille de ketchup. Condiment qu’il ne peut plus supporter depuis !